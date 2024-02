VOTI STATS – Inter Atalanta | troppa differenza | il trionfo di Inzaghi e Lautaro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le pagelle di: promossiMartinez nel netto successo dei nerazzurri, sempre più lanciati verso lo Scudetto Non c’è stata partita: a parte l’iniziale gol annullato a De Ketelaere con relativo spavento, l’ha travolto l’in quello che poteva essere uno degli ultimi seri ostacoli nella corsa per lo scudetto. Invece, il 4-0 è netto nel punteggio e in ciò che ci sta dentro. Un autentico dominio, con 15 tiri a 6 e un possesso palla del 59% a favore dei nerazzurri di casa. Che giocano su un baricentro molto basso – 46 metri, 7 in meno degli avversari – sviluppando delle uscite folgoranti, che hanno travolto gli argini. In questo quadro, prendendo a campione i quotidiani di Milano, è inevitabile che ie i giudizi sui due ...

Super Rugby Pacific Round Two Preview: Super Rugby Pacific converges on Melbourne as all 12 teams ramp up their preparations for Super Round. There are rivalry matches across the first two days with the Fijian Drua facing Moana Pasifika ...rugby.au

ABBATICCHIO Mafia e politica. A Bari “Codice Interno” svela i legami tra clan e colletti bianchi: «Preoccupano le relazioni tra politica e organizzazioni criminali messe in luce dall’operazione di polizia denominata “Codice Interno” a Bari. Anche se dalle ricostruzioni degli organi inquirenti emer ...statoquotidiano

VOTI STATS – Milan-Atalanta: Pioli piace, De Keteleare divide: Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida di Serie A tra Milan e Atalanta, terminata con il punteggio di 1-1 Possesso palla al 68% e 20 tiri contro 8: ai punti il Milan avrebbe meritato qualcosa in ...calcionews24