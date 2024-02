VOLLEY SERIE C La Kabel sbaglia troppo | ko con la Sales

(Di giovedì 29 febbraio 2024)PRATO 0FIRENZE 3Prato: Carmagnini, Cecchi, Delli Noci, Grasso, Lascialfari, Mazzinghi, Mazzoni, Mendolicchio, Meoni, Nipolli, Postiferi L., Postiferi G., Romei, Sottani. All. Barbieri.Firenze: Boscherini, Bussotti, Cicalini, Cicero, Donati, Fusi, Lapucci, Milanese, Orlandi, Sguazzini, Staffi, Toti, Ughi, Ungar. All. Martelloni. Parziali: 19-25; 12-25; 16-25. Prato ancora ko nel campionato diC maschile. Sconfitta senza appello anche contro laFirenze col punteggio di 3-0. La, e la salvezza è sempre più difficile. Addirittura impossibile se la squadra si esprime come nella gara contro Sguazzini e compagni. Match che Prato ...

