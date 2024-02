Volley femminile | Milano strapazza il Lodz di Diouf | Egonu e compagne in semifinale di Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024)si è qualificata alle semifinali della2023-2024 di. La formazione meneghina doveva conquistare due set contro l’LKSnel ritorno dei quarti di finale disputato di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, dopo essersi imposta per 3-1 nel confronto andato in scena settimana scorsa in Polonia. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno sbrigato la pratica nei primi due parziali, chiudendo rapidamente i conti contro il sestetto guidato da Alessandro Chiappini e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura nella massima competizione europea. Il Veroapproda tra le quattro grandi del Vecchio Continente per la prima volta nella storia, dopo essersi fermata per le ultime due volte ai quarti di finale ...