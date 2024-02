Volley | Colaci fino al 2025 a Perugia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 Comunicato Sir: MAXSALE SULL’OTTOVOLANTE CON! Ufficiale il rinnovo per un’altra stagione del libero pugliese con i Block Devils, il prossimo sarà l’ottavo anno in maglia bianconera: “Ho tanta voglia di giocare e sono strafelice di poterlo fare ancora a, un posto che per me è diventato casa e che anzi lo è stato fin dal primo giorno. Sono molto contento di proseguire con questa società, con questi ragazzi con cui mi trovo veramente bene, con questo ambiente e con questi tifosi” “Maxce l’abbiamo noi!”./SUPERLEGA: DATE E FORMULA DEI PLAY OFF Chiunque sia entrato almeno una volta al PalaBarton dal 2017 in poi questo coro lo ha sentito sicuramente. E continuerà a sentirlo ancora!La Sir Susa Vim ...