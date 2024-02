“Voi siete ufficialmente al serale” Amici 23 | l’annuncio più bello | chi ha avuto la maglia più ambita

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nella giornata di giovedì 29 febbraio c’è stata la registrazione di una nuova puntata di23 ed è stata annunciata una delle notizie più attese. Due allievi sono infatti andati al, come riferito dalla pagina XNews, che ha diffuso anche i loro nomi. C’è chi ha festeggiato alla grande e chi invece è rimasto deluso, visto che ancora non conosce il suo futuro. Ad23 non si è parlato solo di questi due allievi al, ma anche di altri temi altrettanto significativi. Tra gli ospiti ci sono stati altri due cantanti reduci da Sanremo 2024, ovvero Emma Marrone e Mr. Rain. Inoltre, il ballerino Nicholas ha preso una decisione clamorosa: ha cambiato la sua squadra e ora fa parte del team guidato dal professore Emanuel Lo. Leggi anche: “Andate ad informare i ragazzi”. ...