Viva Rai 2 | Fiorello | “Un noto conduttore Rai ha rifiutato Sanremo”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La conferma delsu Carlo Conti Nuovo appuntamento mattutino conRai2!., in compagnia di Biggio, Casciari e tutto il cast, con ospite speciale Il Volo, fa risplendere il Foro Italico con musica e ironia nonostante la pioggia. Poi spazio alla consueta rassegna stampa del giorno. Sono stati vari gli argomenti del mattin show. In apertura, non poteva mancare un commento alla politica del nostro Paese. Il Premier leghista Matteo Salvini è infatti andato a visitare il “suocero” Denis Verdini in carcere, da bravo “genero di conforto”, come descritto dalcommenta la vicenda: “Ora è in galera perché era agli arresti domiciliari, ma è andato a cena a Roma, nonostante fosse a Firenze. Verdini, ma potevi prendere un Glovo, un Deliveroo, così evitavi tutto questo” – ...