Vis | è uno snodo per la salvezza Vietato fallire con la Carrarese

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Calendario alla mano, è una delle gare da non. Tipologia dell’avversario, fattore campo, momento della stagione dicono che la corsadella Vis non può prescindere dai punti da conquistare sabato contro il Pontedera al Benelli (ore 16,15). La squadra di Banchieri ha cominciato a inquadrare i granata e il fatto che il tecnico biancorosso abbia decisamente alzato i toni di voce verso i suoi in questi giorni la dice lunga su quanto pretenda, dopo la prestazione negativa di Recanati. Un esempio per tutti: i palloni da spedire in tribuna, all’occorrenza, chiaro riferimento all’autogol su retropassaggio costato la sconfitta al Tubaldi. La buona notizia è l’assenza del bollettino medico, segno che tutti i giocatori sono a disposizione. Anche Joel Obi, dopo il lavoro differenziato dei giorni scorsi, risulta a regime: ieri ha partecipato alla ...