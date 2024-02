Violenza in stazione a Treviso Baby bullo di 15 anni prende a calci due studenti | uno cade a terra e lui continua a colpirlo fino a rompergli il naso | denunciato

Pisa , 24 febbraio 2024 – manifestazione sotto la questura di Pisa dopo i fatti avvenuti ieri in città durante la manifestazione pro Palestina. Alcuni ... (lanazione)

Macerata Campania. Lesioni personali aggravate, Violenza privata e sequestro di persona: arrestati 4 giovani: Violenza privata e sequestro di persona commessi in concorso tra loro. Il provvedimento riflette gli esiti di un’attività investigativa, svolta dai Carabinieri della stazione di Macerata Campania a ...teleradio-news

Arrestato per Violenza sessuale: A novembre dello scorso anno, il bar aveva improvvisamente abbassato la serranda a seguito di una denuncia: le voci che parlavano di indagini in corso per Violenza sessuale si sono infine rivelate ...primamonza

Milano, rapine agli studenti sui mezzi pubblici e nelle stazioni in zona Bicocca: arrestati sei minorenni: Quasi tutti erano ospiti di una comunità per minori stranieri. I colpi dal 27 novembre al 1°dicembre 2023, utilizzando coltelli o bottiglie ...video.corriere