Violenta una 15enne e la costringe a prostituirsi | arrestato 64enne

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nella giornata di giovedì 22 febbraio 2024 un uomo di 64 anni è statodai carabinieri del nucleo investigativo a Zogno, in provincia di Bergamo. Il, di origine romena, era destinatario di un mandato di arresto europeo che era stato emesso dalle autorità della Romania. Dovrà scontare una pena di tre anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale su una minore. La sentenza era stata emessa dal tribunale di Bucarest. In base a quanto hanno riportato le autorità romene nel decreto che ha disposto l’arresto, ilavrebbe “agevolato la fuga di una minore di anni 15 da un centro protetto di Bucarest” e l’avrebbe poi segregata e costretta con minacce “ad avere rapporti sessuali con lui e nello stesso tempo obbligarla aper trarre un profitto economico”. Stando a quanto riportato dai ...