Vincent Plicchi suicida in diretta su TikTok | parla il padre | Messaggi di odio sui social | riaprire le chat

Vittima di bullismo si toglie la vita in diretta su TikTok, il padre: “Trattato come un colpevole”: Aveva conosciuto una ragazza online e, dopo che lei le aveva detto che era maggiorenne, avevano cominciato a scambiarsi dei messaggi in chat. La ragazza in realtà ne aveva 17 e in molti hanno iniziato ...ilmeridianonews

Suicidio in diretta su Tik-Tok, il padre di Vincent: «Trattato come il colpevole, invece è la vittima. Chi lo insultava è ancora lì»: «Mio figlio è stato trattato da colpevole». Un padre, Matteo Plicchi, continua a chiedere giustizia per il figlio Vincent, morto suicida in diretta sul social dopo ...leggo

Suicida in diretta su Tik-Tok, l'angoscia del padre: "Togliete quel video dal web": BOLOGNA. Matteo Plicchi ribadisce la richiesta di giustizia per il figlio Vincent, morto suicida in diretta su Tik-Tok dopo essere stato vittima di cyberbullismo e chiama in causa il social network ...altoadige