Ville confiscate alla ' ndrangheta in Liguria andranno ai ragazzi dei Salesiani

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ledi Montenero, a Bordighera, e i terreni di Vallecrosia (Imperia) confiscati al clan Pellegrino dopo le condanne definitive per associazione mafiosa degli esponenti locali della ', sono stati consegnati stamani con una cerimonia nell'Istituto don Bosco di Vallecrosia ad associazioni del territorio che li riutilizzeranno per finalità sociali, in particolare per favorire percorsi di...