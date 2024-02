VIDEO – Inter-Atalanta 4-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024), recuperoventunesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza. NON C’È STORIA –4-0 nel recuperoventunesima giornata diA. L’mette a segno il terzo sensazionale poker consecutivo in campionato e vola a +12 sulla Juventus seconda. Dopo dieci minuti il primo gol lo farebbe l’con Charles De Ketelaere, ma l’azione è viziata da un precedente tocco di mano di Aleksej Miranchuk e al VAR è annullato. Il vantaggio – vero – arriva al 26?: gran palla di Lautaro Martinez per ...