Victoria De Angelis suonerà come dj in tour | è addio ai Maneskin?

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024Deda poco ha pubblicato su Soundcloud il suo primo mix e adesso ha annunciato il suo primointernazionale da dj. La bassista deisembra abbia intrapreso una nuova strada da solista,auspicato dal frontman Damiano David che sembra aver trovato l’amore con Dove Cameron dopo la rottura con Giorgia Soleri. Damiano, senza alcuna polemica, lo scorso dicembre in un’intervista nel podcast The Allison Hagendorf Show aveva detto: “Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli”.sembra aver preso la palla al balzo e ha deciso di intraprendere questa nuova carriera da dj. La bassista era assente anche nel ...

