Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024)DEL 29 FEBBRAIOORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO DECISAMENTE MIGLIORATO LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, SEGNALIAMO SOLO UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA CON CONSEGUENTI CODE IN USCITA DATRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA. AL VIA OGGI SULLA CASSIA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA POSTA SULLO SPARTITRAFFICO CENTRALE. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA CORSIA DI SORPASSO DAL KM 23 AL KM 41 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN FASCIA ORARIA 8.00/18.00 TERMINE DIE LAVORI PREVISTO PER L’8 MARZO QUESTA SERA SULL’A12CIVITAVECCHIA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI ...