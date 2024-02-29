Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2024 ore 20:30 (Di giovedì 29 febbraio 2024) Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO DECISAMENTE MIGLIORATO LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, SEGNALIAMO SOLO UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA CON CONSEGUENTI CODE IN USCITA DA Roma TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA. AL VIA OGGI SULLA CASSIA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA POSTA SULLO SPARTITRAFFICO CENTRALE. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA CORSIA DI SORPASSO DAL KM 23 AL KM 41 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN FASCIA ORARIA 8.00/18.00 TERMINE DIE LAVORI PREVISTO PER L’8 MARZO QUESTA SERA SULL’A12 Roma CIVITAVECCHIA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 19.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione ... (romadailynews)
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 19.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione ... (romadailynews)
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 18.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione ... (romadailynews)
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