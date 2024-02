Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024)DEL 29 FEBBRAIOORE 19.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO FILE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTELNO E POMEZIA VERSO LATINA. SULLA LITORANEA, CODE PER LAVORI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN DIREZIONE ARDEA. FILE ANCHE SU VIA DI PRATICA TRA CASTELNO E PRATICA DI MARE VERSO LA VIA DEL MARE. E PER IL TRAFFICO INTENSO, FILE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. A NORD, SULLA SALARIA, SI STA IN CODA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI. FILE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. Incidente su via anagnina: code altezza morena direzione grottaferrata E SULL’APPIA NUOVA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL GANDOLFO NEI DUE SENSIO DI ...