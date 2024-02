Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024)DEL 29 FEBBRAIOORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO SUBITO CON LE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO CASTEL DE CEVERI. TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO A SUD SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA CASTELNO E POMEZIA IN DIREZIONE DI APRILIA. E SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA A24-L’AQUILA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN ...