Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2024 ore 17:15 (Di giovedì 29 febbraio 2024) Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO CON LE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO CASTEL DE CEVERI. TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO A SUD SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA IN DIREZIONE DI APRILIA. E SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA A24 Roma-L’AQUILA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 1120 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)
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