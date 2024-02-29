Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2024 ore 12:30 (Di giovedì 29 febbraio 2024) Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 1120 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCIDENTE RISOLTO E CODE IN DIMINUZIONE TRA LE USCITE FITAMAZIONE Roma SUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA CODE SUL TRATTO URBANO ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA CASILINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA TIBURTINA CODE TRA VILLANOVA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI DIREZIONE Roma Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
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Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 1020 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 935 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE ... (romadailynews)
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