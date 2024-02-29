Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2024 ore 10:30 (Di giovedì 29 febbraio 2024) Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 1020 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO PER INCIDENTE CODE TRA PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI DIREZIONE Roma IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA SANT’ALESSANDRO E VIA DELLA CESARINA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE INFINE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINHOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 935 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE ... (romadailynews)
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 905 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE ... (romadailynews)
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 08.30 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)
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