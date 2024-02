Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024)DEL 29 FEBBRAIOORE 1020 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO PER INCIDENTE CODE TRA PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI DIREZIONEIN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA SANT’ALESSANDRO E VIA DELLA CESARINA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE INFINE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINHOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral