Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2024 ore 09 | 45

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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2024 ore 09:45 (Di giovedì 29 febbraio 2024) Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 935 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRACASSIA BIS ED AURELIA, Roma FIUMICINO E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TUSCOLANA E TIBURTINA LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI EDIL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE COLOMBO PERCORRENDO VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI DIREZIONE ...
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