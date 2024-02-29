Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2024 ore 09:45 (Di giovedì 29 febbraio 2024) Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 935 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRACASSIA BIS ED AURELIA, Roma FIUMICINO E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TUSCOLANA E TIBURTINA LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI EDIL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE COLOMBO PERCORRENDO VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI DIREZIONE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 905 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE ... (romadailynews)
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 08.30 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)
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