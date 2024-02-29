Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2024 ore 08:45 (Di giovedì 29 febbraio 2024) Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 08.30 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA BOCCEA ED AURELIA, Roma FIUMICINO E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TUSCOLANA E TIBURTINA LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST CODE SULLA Roma FIUMICINO TRA PARCO DE MEDICI E VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA STATALE PONTINA TRA CASTEL DI DEVCIMA ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EUR MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMTIA DEI CENTRI URBANI DI CECCHINA PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ... (romadailynews)
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