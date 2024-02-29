Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2024 ore 08:15 (Di giovedì 29 febbraio 2024) Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA TRA FONTE DI PAPA E LA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE Roma CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA STATALE PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR INFINE IN VIA APPIA CODE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
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Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 19.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO ... (romadailynews)
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