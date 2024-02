Verso Napoli-Juventus | stadio Maradona vicino al sold out | quali settori restano disponibili

(Di giovedì 29 febbraio 2024) LoDiego Armandodi Fuorigrotta è pronto a spingere i calciatori azzurri per una delle partite più sentite della stagione. Aè tornato l’entusiasmo o c’è consapevolezza che i sei gol segnati al Sassuolo siano stati solamente “casuali”? Quella di ieri sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia è stata chiaramente la prestazione stagionale più bella e convincente degli azzurri. Un 6-1 che, nei tifosi del, ha rievocato i dolci ricordi della stagione passata, quella in cui erano gli azzurri la squadra da battere e ad ogni partita c’era un entusiasmo incredibile. Aver ritrovato giocatori come Osimhen e Kvaratkhelia nel loro migliore stato di forma è un toccasana. Nel momento più difficile, i campioni sono saliti in cattedra. Quella di Reggio Emilia era l’ultima chiamata per sperare in una ...

La pazienza non è ancora finita - e sarebbe strano il contrario - ma di certo ai tifosi napoletani non va giù questo momento completamente no della propria ... (ilmattino)

Sassuolo, esordio amarissimo per Bigica: col Napoli è imbarcata: È infatti terminata 1-6 la sfida contro il Napoli, gara di recupero della 21^ giornata di Serie A. L'allenatore barese peraltro era stato anche un ex calciatore azzurro in passato.tuttocalciopuglia

Il Napoli potrebbe lasciare il Maradona: ipotesi Bari o Palermo in caso di lavori per Euro 2032: Per ora si è completamente nel campo delle ipotesi, però qualcosa si è già mosso come riportato dall'edizione partenopea de "Il Mattino" che ha raccontato di un incontro fra il presidente del Napoli A ...msn

Verso Napoli-Juventus: sorpresa Danilo Le sue condizioni: La Juventus si sta preparando al big match contro il Napoli, in programma domenica sera allo Stadio Maradona. Sicuramente Massimiliano Allegri non potrà.ilbianconero