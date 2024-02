Veronica Lario | “Miliardaria? Il Tribunale mi ha tolto tutto Io passata da velina ingrata”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ci sono stati momenti, dopo il divorzio, in cui è stata descritta come una super. “In realtà, non è stato nulla diquesto, c’è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto, che ho rispettato, e oggi sono una persona normale, un’imprenditrice”. Lo ha detto, ex moglie di Silvio Berlusconi, ospite di “A cena da Maria Latella”, in onda domani alle 21 su SkyTg24. È la prima volta cheè ospite di una trasmissione tv:”Sonodall’essere ‘una’, aldi Milano che mi ha negato ogni diritto. Un salto di 10 anni in cui mi sono sentita un po’ vessata. Cosa facevo? Subivo ed è difficile combattere contro il potere e la stampa sopratquando la stampa è ...

