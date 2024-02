Veronica Lario | l' ex moglie di Berlusconi | «Ho pensato di aver perso tutto | trattata come una velina ingrata» L' intervista da Maria Latella

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ci sono stati momenti, dopo il divorzio, in cui è stata descrittauna supermiliardaria. «In realtà, non è stato nulla diquesto, c'è stata una...

"Sono passata dall'essere una velina ingrata al Tribunale di Milano che mi ha negato tutti i diritti. È stato un salto, un salto di 10 anni in cui mi sono ... (iltempo)

L'ex moglie del Cavaliere per la prima volta ospite di una trasmissione tv e alla sua prima uscita pubblica dopo il divorzio : "Ho pensato di aver perso tutto, ... (sbircialanotizia)

Veronica Lario parla per la prima volta a 15 anni dal divorzio con l'ex marito Silvio Berlusconi , morto lo scorso anno. L'ex first lady è la mamma di tre dei ... (leggo)

Veronica Lario a Sky TG24: "Non sono ricattabile". Le anticipazioni: Veronica Lario sarà ospite della terza puntata di “A cena da Maria Latella”, il dinner talk firmato Sky TG24. È la prima volta in assoluto che l’attrice ed ex moglie di Silvio Berlusconi partecipa a ...tg24.sky

Berlusconi: Lario, ‘dopo divorzio momenti difficili e dolorosi, aiutata da passione cavalli’: Roma, 29 feb. (Adnkronos) - Quindici anni di silenzio, dopo il rumoroso divorzio da Silvio Berlusconi nel 2009. In questo lungo tempo “inizialmente mi sono dedicata a una grande passione, i cavalli, u ...lanuovasardegna

SKY TG24 * INTERVISTA A Veronica Lario: « NESSUN SEGRETO SU BERLUSCONI, NON SONO RICATTABILE: Ospite nella terza puntata di “A cena da Maria Latella”: Veronica Lario ha preso parte al dinner talk di Sky TG24 in onda domani, venerdì 1° marzo alle 21.00 sul canale all news. Al termine ...agenziagiornalisticaopinione