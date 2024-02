Veronica Lario | io miliardaria? Oggi sono una persona normale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) AGI - "Secome si dice? Nulla di tutto questo. C'è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto e che ho rispettato.una, un'imprenditrice". Lo ha dichiarato, ospite a 'A cena da Maria Latella' su Sky TG24 che andrà in onda domani sera alle 21. "Finito questo momento molto complesso michiesta come ricominciare, per la mia vita e per delle scelteli - ha aggiunto l'ex moglie di Silvio Berlusconi - pensavo che per me non ci fosse più nulla, mi era stato negato tutto. Ho pensato 'forse ha vinto il potere', ma poi ci ho provato". "È difficile combattere contro il potere e la stampa, soprattutto quandolegate. Ho ...

Una prima volta assoluta per Veronica Lario . torna sulle scene (dopo la carriera di attrice teatrale e cinematografica) e per la prima volta in un programma ... (thesocialpost)

Parla Veronica Lario: "Berlusconi Non sono ricattabile, non ho segreti": Dal rapporto con l'ex marito Silvio Berlusconi ai lunghi anni successivi al divorzio, Veronica Lario senza filtri nella prima uscita pubblica dal 2009. L'ex attrice è stata tra le protagoniste della ...ilgiornale

Veronica Lario, l’ex moglie di Berlusconi per la prima volta in tv: “Trattata da velina ingrata”: Non aveva mai parlato dal 2009 e non era mai andato in televisione, nonostante sia stata la moglie di colui che ha inventato quella commerciale in Italia. Adesso, per la prima volta, Veronica Lario ra ...ilfattoquotidiano

Veronica Lario (ex moglie di Silvio Berlusconi) dopo 15 anni rilascia un'intervista. Ecco la bomba di Maria Latella: In rigoroso silenzio. Veronica Lario, ex moglie del Cav, per decenni lontano da tutti e tutti, decide di rompere il silenzio. Così, arriva un verocolpo di scena con una super intervista bomba di Maria ...rtl