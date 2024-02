Veronica Lario in tv da Maria Latella | Trattata da velina ingrata | miliardaria? Diritti tolti | non sono ricattabile - VIDEO

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Torna a parlare, l'ex moglie di Silvio Berlusconi e madre di Barbara, Eleonora e Luigi, sceglie gli studi di Sky ed il dinner talk di"A cena da". La, che non rilasciava un'intervista pubblica dal 2009, ha toccato senza filtri parecchi temi, dal rappo

La carriera da attrice di cinema e teatro, il matrimonio con Silvio Berlusconi e la battaglia legale per gli alimenti dopo la separazione. oggi Veronica Lario ... (fanpage)

Ospite a sorpresa della terza puntata di 'A cena da Maria Latella', l'ex first lady torna dopo 15 anni di silenzio: "Descritta come una velina ingrata. ... (sbircialanotizia)

Apre la finestra sul passato, per una volta. Non prima però di aver spiegato che di solito guarda oltre, "attraverso quella che affaccia sul futuro". Veronica ... (leggo)

Berlusconi, il ritorno di Veronica Lario: "Mi sono rialzata e ho ricominciato": Veronica Lario è l'ospite a sorpresa della terza puntata di ‘A cena da Maria Latella’, il dinner talk di Sky Tg24. Per lei, oggi 67enne, è l'esordio in un programma tv nonché la prima volta che parla ...adnkronos

Veronica Lario: “Mi hanno negato tutto, non ho segreti su Berlusconi e non sono ricattabile”: Posso dire quello che penso indipendentemente dal mio passato”. Veronica Lario ha un passato molto ingombrante. L’ex signora Berlusconi è stata ospite a ‘A cena da Maria Latella’ su Sky TG24, ...dire

Veronica Lario: «Mi è dispiaciuto non partecipare alla laurea dei miei figli»: La parte peggiore è stato non poter partecipare alle loro lauree perché in due eravamo troppi”. Lo ha dichiarato Veronica Lario, ospite a ‘A cena da Maria Latella’ su Sky TG24.ilgazzettino