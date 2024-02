Veronica Lario | “In due eravamo troppi”

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Per la prima voltasi racconta in un’intervista televisiva: domani sera, la ex first lady e moglie di Silvio Berlusconi dal 1990 al 2009, sarà ospite della trasmissione “A cena da Maria Latella”, in onda alle 21 su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre). “I personaggi passati dai salotti di Silvio Berlusconi erano sempre di grande livello, sia imprenditori che uomini di Stato e capi di governo”, ricordaa proposito degli anni trascorsi anni trascorsi accanto all’imprenditore e quattro volte presidente del Consiglio mancato lo scorso giugno, “ne ho sempre subìto il fascino ma non ho mai pensato di ritagliarmi uno spazio all’interno di quelle dinamiche che non mi appartenevano“. D’altronde, oggi imprenditrice nel mondo dell’intelligenza artificiale, lo ha ...