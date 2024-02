Veronica Lario | ex moglie di Berlusconi | «Ho pensato di aver perso tutto | trattata come una velina ingrata»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Apre la finestra sul passato, per una volta. Non prima però dispiegato che di solito guarda oltre, «attrso quella che affaccia sul futuro».rompe un...

"Questi anni sono stati un'altalena di momenti in cui c'era la speranza di ricongiungermi con la mia famiglia e altri momenti in cui queste speranze le ... (ilfogliettone)

L’ex moglie di Silvio Berlusconi, Oggi imprenditrice nel settore dell’intelligenza artificiale, ha raccontato il suo passato da first lady e come ha ... (vanityfair)

Veronica Lario: 'Non ho potuto partecipare alle lauree dei miei figli perché in due eravamo troppi': Veronica Lario: io trattata da «velina ingrata», avevo contro potere e stampa. Miliardaria Tribunale Milano mi ha negato ogni diritto ...informazione

Berlusconi, il ritorno di Veronica Lario: "Mi sono rialzata e ho ricominciato": Veronica Lario è l'ospite a sorpresa della terza puntata di ‘A cena da Maria Latella’, il dinner talk di Sky Tg24. Per lei, oggi 67enne, è l'esordio in un programma tv nonché la prima volta che parla ...adnkronos

Veronica Lario rompe il silenzio: “Io trattata da velina ingrata”: Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, si racconta per la prima volta in tv. A Sky: "Non sono ricattabile perché non ho segreti" ...donnamoderna