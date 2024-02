Verona-Sassuolo | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Si affrontano due squadre appaiate nei bassifondi della classifica, per ... (sport.periodicodaily)

Sassuolo, né Grosso né Gattuso: ecco chi sarà il prossimo allenatore: Dopo aver incassato i "no" di Grosso e Gattuso, il Sassuolo ora sembrerebbe aver trovato l'accordo con il nuovo allenatore.calciostyle

Da 0 a 10: la mini bomba di ADL, il retroscena di Calzona su Cagliari, la ‘truffa’ Osimhen e la nascita di un nuovo titolare: Il Napoli vince e domina sul campo del Sassuolo: tripletta per Osimhen, doppietta per Kvaratskhelia e gol di Rrahmani. Convincono Anguissa e Lobotka ...tuttonapoli

Sassuolo, Ritrova Berardi per lo "spareggio" col Verona: (ANSA) - BOLOGNA, 29 FEB - Reduce da sei sconfitte nelle ultime sette gare, in cui ha portato a casa un solo punto, il Sassuolo si affida al ritorno in campo di Berardi in vista della delicatissima ...firenzeviola