Veneto | Stefani Lega | ‘partito cresce | chi ha perso congressi lavori non faccia polemiche’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Nel momento in cui finalmente, dopo 30 anni di battaglia politica, l?Autonomia richiesta dai veneti con un referendum sta per essere approvata in Parlamento, bisogna lavorare e non fare polemica. Mi riferisco soprattutto a chi fa polemiche da anni e ha da pocotutti iin, da ultimo quello Nazionale, e non di poco. Per rispetto delle nostre migliaia di iscritti che, tra le altre cose sono in aumento del 30%, e dei nostri amministratori, in crescita anche loro (40 nuovi amministratori nel 2024, 90 nel 2022-2023), chi vuole bene aled alladeve lavorare, lavorare e lavorare”. Così il segretario della Liga Veneta Alberto. Segue un post scriptum: “Laé il secondo partito della coalizione, in ...