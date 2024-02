Vela | Ferrari-Dubbini restano in corsa per la Medal Race ai Mondiali 470 e per il pass olimpico

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Si complica la rinaldell’Italia dopo la terza giornata dei Campionati2024 del 470 misto, in corso di svolgimento a Palma di Maiorca (Spagna) fino a domenica 3 marzo. Quest’oggi è cominciata la Gold Fleet e sono state completate altre due regate (per un totale di sette, contando anche le qualifiche dei giorni scorsi), quindi mancano a questo punto un massimo di quattro prove prima della. Giacomoe Alessandra, raccogliendo un 18° ed un 3° posto nelle due regate odierne della flotta Gold, si trovano di fatto all’interno di un terzetto appaiato in decima posizione a quota 45 punti netti. I campioni italiani in carica devono però recuperare un divario di 10 punti su Vita Heathcote/Chris Grube (quarti ...

