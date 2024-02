Vela | America’s Cup 2024 | Luna Rossa presenta i team giovanile e femminile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prende forma la spedizione diin vista della prossima Coppa America. Per l’edizione numero 37 sono previste infatti anche competizioni dedicate aigiovanili e femminili, con il Challenger italiano che ha ufficializzato i nomi che scenderanno in acqua per tentare l’assalto alla Vecchia Brocca. La UniCredit YouthCup, riservata agli Under 25, prenderà il via a Barcellona dal 17 settembre e vedrà impegnati Guido Gallinaro (timoniere), Gianluigi Ugolini (timoniere), Federico Colaninno (trimmer), Stefano Dezulian (trimmer) e Rocco Falcone (timoniere/trimmer). A questi si aggiunge anche Marco Gradoni come timoniere, già parte del mailingdiPrada Pirelli tra i senior e che ben ha figurato nell’ultimo appuntamento preliminari nelle ...