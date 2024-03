Vasto blitz antidroga a Palermo | 6 arresti in vari rioni | trovati 25 kg di roba e pistole

(Di giovedì 29 febbraio 2024)– Un’imponente operazioneè stata condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale diin tutto il territorio cittadino. Il bilancio è di oltre 25 kg di stupefacenti sequestrati e 6 persone arrestate con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze illecite. I controlli, effettuati dai militari del Nucleo Radiomobile e delle Compagnie cittadine, hanno interessato soprattutto le zone più sensibili dal punto di vista dello spaccio di droga. In particolare, due giovani di 28 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati a bordo di un’auto nei pressi della Fiera del Mediterraneo ein possesso di 100 panetti di hashish per un totale di 10 kg nascosti nel bagagliaio. Un altro intervento nel rione Zen ha permesso di recuperare oltre 3 kg di hashish e due ...

