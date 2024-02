Varesina | doppia rimonta Con Follonica finisce 2-2

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Varese) Due volte sotto, due volte in recupero. Laarchivia con il punteggio di 2-2 la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro ilGavorrano. Almeno per quanto fatto vedere nella ripresa, i rossoblù di Marco Spilli avrebbero forse meritato la vittoria. Ma tanto è, il discorso della qualificazione alla finale resta del tutto in gioco. La prima iniziativa è dei toscani che al 12’ ci provano con Ceccanti, Santulli è però attento. Lanon tarda a replicare e lo fa al 13’ con Gasparri che impegna Filippis. E’ sempre lui a impegnare il portiere ospite al quarto d’ora con un colpo di tacco. IlGavorrano riprende fiato e al 28’ si rende pericoloso con un tiro alto di Mencagli. Otto minuti dopo è Macrì a provarci ma il suo sinistro a girooltre ...

