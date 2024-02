Vannacci? Perché è un Navalny italiano | Cruciani scatenato in radio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lo ammette lui stesso che si tratta di un'esagerazione, ma l'obiettivo di Giuseppeè sottolineare come le accuse di istigazione all'odio razziale al generale Robertoper le opinioni espresse nel libro Un mondo al contrario rappresentino un "attacco alla libertà d'espressione". Ma cosa ha detto il conduttore de La Zanzara nell'ultima puntata della trasmissione di24? Che il militare è una sorta di Aexei Navalvy, l'oppositore russo morto in carcere in Siberia. Negli ultimi giorni si sono susseguite le notizie delle indagini relative al ruolo cheha ricoperto in Russia, poi quella per istigazione all'odio razziale e infine la sospensione disciplinare che lo ha raggiunto. “La notizia è vergognosa. Quello che abbiamo sentito in queste ore dovrebbe meritare una ...