Vancouver Whitecaps vs Charlotte FC – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Per la prima volta nella storia del club, loFC visiterà il BC Place Stadium domenica 3 marzo per un appuntamento con i. Sarà la prima partita della campagna MLS 2024 per il, che l’anno scorso è stato eliminato nel turno iniziale dei playoff dal Los Angeles FC, mentre il Corona ha vinto la sua prima partita dell’anno, 1-0, contro il New York City FC. Il calcio di inizio divsFC è previsto alla 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsFC a che punto sono le due squadreNel corso della stagione regolare 2023, i...