(Di giovedì 29 febbraio 2024)VALLESINA 3: Orazi, Pagnello, Cenciarini, Dieghi (12’ st Ceccarini), Passeri, Fraternali (1’ st Dipetto), Ricciotti, Casoli, Carboni Mathias, Diomede, Tatò. All. Cicerchia.VALLESINA: Anconetani, Coppari, Serantoni, Carboni Roberto, Carboni Nicolò (30’ st Bontempi), Marini, Pandolfi, Bonvini (32’ st Borra), Rossetti, Giunchetti, Giampaoletti. All. Rossi. Arbitro: Tasso di Macerata. Reti: 10’ st Giunchetti su rigore, 25’ st Pandolfi, 40’ st Bontempi. DI VALLEFOGLIA Netta vittoria delVallesina, maturata grazie a un super secondo tempo nella gara di andata di semifinale di Coppa Italia di Promozione. Con questo successo ilmette una seria ipoteca sul passaggio del turno e l’accesso alla finale. La partita si è disputata in ...

Valfoglia si arrende in casa al Moie: La partita si è disputata in notturna e il Valfoglia è migrato sotto i fari del sintetico di Morciola per incontrare il forte Moie, che in campionato occupa il terzo posto in classifica a soli due ...ilrestodelcarlino