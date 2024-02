' Usa preoccupati da possibile operazione di Israele in Libano'

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L'amministrazione di Joe Biden è preoccupata chestia facendo preparativi per operazioni di terra nelper la fine della primavera o l'inizio dell'estate. Lo ha riferito la Cnn, ripresa dai media israeliani, spiegando che l'eventualità scatterebbe se dovessero fallire i negoziati diplomatici per costringere gli Hezbollah a ritirarsi dal confine con, come prevede la Risoluzione 1701 dell'Onu.- dopo il continuo lancio di razzi dalcominciato lo scorso 8 ottobre - ha più volte denunciato la situazione.

