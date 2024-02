Usa | Biden-Trump e i migranti | oggi in Texas | duello a distanza su confine con Messico

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Joee Donaldsi sfiderannosul tema dei, recandosi entrambi in visita sultra ile ildi poche ore e poche centinaia di chilometri. Il primo ad annunciare, lunedì scorso, la visita a Brownsville, nella Rio Grande Valley, area dove si registra un grande numero di ingressi, è stato il presidente. "Vuole essere sicuro di far arrivare il suo messaggio agli americani", ha detto la portavoce Karine Jean-Pierre, spiegando che dalrivolgerà al Congresso un appello affinché venga approvato il testo bipartisan, già negoziato al Senato, per misure più severe per gli ingressi e maggiori fondi alle agenzie ...