Usa 2024 | anche l’Illinois esclude Donald Trump dalle primarie

In vista delle elezioni di Usa 2024 , il giudice della contea di Cook ( Illinois ), Tracie Porter, ha deciso di escludere Donald Trump dalla competizione per le ... (ilgiornaleditalia)

La Germania rischia l'incidente con gli Usa nel Mar Rosso, la Transnistria chiede ausilio alla Russia e altre notizie interessanti: La fregata tedesca Hessen ha infatti sparato per errore verso un drone hunter-killer Mq-9 Reaper americano non segnalato dal comando Usa. Entrambi i missili intercettori Sm-2 non hanno raggiunto ...limesonline

Borsa: Francoforte e Milano (+0,4%) in testa a meta' seduta, rally di Saipem: In attesa del dato chiave dell'inflazione Pce Usa, misura seguita dalla Fed per decidere la politica monetaria, Milano avanza dello 0,37% con il Ftse Mib a 32.745 punti, fa meglio il Dax di ...borsaitaliana

Flora intestinale migliore per i 'figli del lockdown', studio sui bimbi nati durante il Covid: I 'figli del lockdown', bimbi nati durante l'isolamento imposto in emergenza Covid, hanno una flora intestinale migliore. Un microbioma più sano: da un lato ricco di batteri buoni 'ereditati' dalla ...adnkronos