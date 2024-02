Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 29 02 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Per chi segue il Trono over disin dagli albori, e quindi da ormai quasi una quindicina d’anni (tipo che ho iniziato a seguirlo da giovane, e nel frattempo sono diventata over pure io), la pesantezza cosmica di Barbara De Santi non è di certo una scoperta. Barbara è un mappazzo, è proprio puntigliosa, cavillosa, polemica, spacca il capello (e non solo quello) in 983749247 parti, non è elastica, è impostata, inquadrata, va avanti fino alla morte sui discorsi di principio e via discorrendo, con tuuuuutto quello che sappiamo e abbiamo imparato a conoscere di lei in questi anni. E’ così, è fatta così e il suo carattere ormai è ovviamente consolidato e stratificato, non prendi e cambi il tuo modo d’essere a 50 anni, insomma. Proprio per questo, sin dall’inizio la sua frequentazione con Ernesto Russo mi è sempre sembrata abbastanza ...