Uomini e Donne | anticipazioni 29 febbraio | Raffaella impaziente con Brando

(Di giovedì 29 febbraio 2024)29Ephrikian eScuotto in particolare saranno tra i protagonisti di questa puntata. La corteggiatrice si mostrerà sempre più nervosa col tronista! Intanto nel Trono Over… La puntata di “” di oggi dovrebbe iniziare con Diego Tavani e Asmaa Fares, che chiuderanno definitivamente la loro conoscenza, perché tra loro proprio non va. Maggiori discussioni, però, dovrebbero esserci per Silvio Venturato e la sua nuova dama Daniela e soprattutto tra Barbara De Santi ed Ernesto Russo. L’uomo che è stato una delle fiamme di Gemma Galgani, ha ora in corso una frequentazione soddisfacente, mentre certo non si può dire per gli altri due. Pare che Ernesto non si sia presentato ad un’esterna con ...