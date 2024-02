Ungheria insiste | gente quasi uccisa da gruppi di sinistra

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Sono scioccato dalle reazioni italiane. Questa signora (Ilaria Salis) è stata presentata qui in Italia come una specie di vittima, una martire. Inle persone sono stateuccise. Laè statapicchiata a morte nelle strade, e poi questa signora viene dipinta come una martire o la vittima di un processo ingiusto. Nessuno, nessun gruppo di estrema, dovrebbe vedere l'come una sorta di ring di boxe dove venire a pianificare di picchiare qualcuno a morte". Così il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó attacca su Fb sul caso dell'insegnante italiana detenuta a Budapest postando un video.

