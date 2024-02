E’ arrivato un bel risultato per la formazione under 13 della Clai allenata da Chiara Venturi . La squadra imolese, nella semi finale del Trofeo Benuzzi , ... (sport.quotidiano)

Under 19. La squadra della Perla Verde strapazzata dalla capolista: La Femminile Riccione è costretta ad arrendersi sul campo della prima della classe. A Ferrara, contro l’Accademia Spal le biancazzurre subiscono un poker che non lascia molto spazio alla fantasia (4-1 ...msn

Under 15. Poker riccionese alle biancorosse. Decidono i gol di Dini e Urbinati: Due volte Dini e due volte Urbinati. Così, l’Under 15 della Femminile Riccione non ha lasciato scampo alle vicine di casa del Rimini nel derby di giornata (4-0). Un successo che permette alle giovanis ...msn

Settore giovanile. La Primavera sfida la Ternana al "Paolo Rossi». Tutti gli appuntamenti delle Under biancorosse: Le squadre giovanili del Perugia si preparano per un nuovo weekend di sfide dopo i buoni risultati ottenuti. La Primavera affronterà la Ternana, mentre l'Under 17 e l'Under 16 saranno impegnate in tra ...lanazione