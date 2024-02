“Una gravidanza angolare può essere portata a termine?”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Salve dottore, ho scoperto diincinta il 04.02.24 dopo 13 mesi di tentativi, ho fatto isterosalpingografia con sturamento della tuba sinistra. Oggi ho fatto eco con diagnosi didx e ematoma all’ovaio sx. Il mio ginecologo mi ha dato seguente terapia: Spasmex in muscolo 2 volte al gg e Prontogest in muscolo 1 volta al gg per 3 giorni, successivamente ovuli 2 volte al gg. Devo ripetere poi l’ecografia. Cercando su internet non faccio altro che aumentare le mie preoccupazioni e leggere che si tratta di una forma diextrauterina (cosa non citata dal mio ginecologo), e vorrei quindi chiederle un parere per capire cosa comporta. La camera gestazionale può migrare verso una posizione migliore? L'articolo proviene daOnLine.

