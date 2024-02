Un questurino è per sempre Piantedosi difende la polizia da un attacco che non c' è

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il ministro sposa senza battere ciglio la linea dura di Meloni dopo essersi allineato nei giorni scorsi a Mattarella. In Aula retorica pro forze dell'ordine, senza che nessuno le abbia messe in discussione, e poco altro. Pensare di cavarsela con un tecnico nel ministero più politico che c'è si è rivelato un errore non da poco