Un nuovo centro di servizi delle Acli a Pratovecchio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Arezzo, 29 febbraio 2024 – . Martedì 5 marzo verrà attivato uno sportello che avrà sede nei locali della Fondazione Giovanni Paolo II in viale Roma 9 e che andrà a proporre un punto di riferimento nell’alto Casentino per assistenza in materia previdenziale, fiscale e di immigrazione. Le professionalità degli operatori di Patronatoe Cafsaranno poste a disposizione dei cittadini die dei Comuni limitrofi per garantire affiancamento e risposte per tante pratiche della quotidianità, andando così a ribadire la sensibilità e la prossimità dell’associazione ai bisogni emersi dalla vallata. Il progetto del, promosso su iniziativa della stessa Fondazione Giovanni Paolo II in collaborazione con la Caritas Diocesana di Fiesole e con il contributo di Banca d’Italia - ...