(Di giovedì 29 febbraio 2024) Martedì dunque, alla Camera, nell’aula dei gruppi parlamentari, è stato proiettato il“20 giorni a”. Lo girò, per l’Ap, un gruppo di giornalisti ucraini guidati da Mstyslav Chernov, con Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko e Lori Hinnant, nella città assediata., la storica luminosa città sul Mar d’Azov, aveva ancora al momento dell’invasione russa più di 400 mila abitanti. Della difesa, durata fino al 20 maggio del 2022, restano probabilmente nella memoria degli spettatori lontani le impressioni dei bombardamenti indiscriminati, della distruzione accanita del teatro, del bombardamento dell’ospedale di maternità, della resistenza strenua del reggimento Azov fino all’ordine di resa. Poi tante altre visioni analoghe si sono sovrapposte, in quel centro d’Europa e nel vicino oriente, con l’effetto triste ...

Un documentario su Mariupol per mettersi la mano sul petto con gli occhi lucidi: Martedì dunque, alla Camera, nell’aula dei gruppi parlamentari, è stato proiettato il documentario “20 giorni a Mariupol”. Lo girò, per l’Ap, un gruppo di giornalisti ucraini guidati da Mstyslav ...ilfoglio

Ucraina: Amdzhadin (ambasciata a Roma), Russia prova a "ripulire" propria immagine con propaganda: La Russia sta provando a "ripulire" la propria immagine con strumenti di propaganda, anche in relazione alla distruzione provocata ...agenzianova

Ucraina, "20 days in Mariupol" proiettato alla Camera. Sindaco: impossibile perdonare: Iniziativa che aveva come ospite il console russo in Italia". Così la deputata Pd Lia Quartapelle, introducendo la proiezione a Montecitorio del documentario "20 days in Mariupol". "Noi crediamo - ha ...9colonne