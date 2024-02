Un conflitto tra Mosca e Pechino? Possibile Ecco le simulazioni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una campagna ibrida, che trova origine nel verificarsi di sommosse a sfondo etnico, a cui segue l’intervento “ufficioso” di unità militari scelte, prima di un intervento militare su larga scala. Un copione già visto dal 2014 in Ucraina, ma che lo Stato Maggiore russo aveva immaginato ancora prima. A cambiare però è l’ambientazione: i fatti non avvengono in Ucraina orientale, ma nelle pianure del Far East; e le truppe di invasione non sono russe, ma cinesi. Alcuni dei documenti russi condivisi dal Financial Times (il quale li avrebbe ricevuti da una non meglio definita fonte occidentale) sono relativi ad uno scenario di wargaming tra le forze armate die quelle dinei territori orientali della Federazione. Anche se nei documenti vengono utilizzati nomi di fantasia come “Federazione del Nord” e “Dasinia”, è palese quali attori essi ...