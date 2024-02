Un caso di meningite a scuola | profilassi per studenti e personale scolastico

La scuola media “Carducci” di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa , si è fermata per un caso di meningite . 300 persone costrette a svolgere la profilassi ... (thesocialpost)

Scoppia un caso di meningite batterica di tipo B alla scuola secondaria di primo grado (ex medie) di via Querce a Santa Maria a Monte in provincia di Pisa. La ... (tg24.sky)